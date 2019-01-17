У Бішкеку протестували проти мігрантів із Китаю: поліція затримала 21 людину

Поліція у столиці Киргизстану Бішкеку затримала 21 людину на мітингу, учасники якого заявили, що протестують проти зростання кількості мігрантів із Китаю.

Кілька сотень людей зібралися на акцію вранці 17 січня. Вони вимагали скоротити видачу дозволів на роботу громадянам Китаю і навіть заборонити вступати із ними в шлюби. Коли учасники акції рушили в бік урядових будівель, поліція почала здійснювати затримання.

У МЗС Киргизстану заявили, що всі громадяни Китаю проживають у країні на законних підставах. Влада стверджує, що приріст робочої сили з КНР становить не більше ніж тисячу осіб за останні два роки.

Останнім часом у Киргизстані ростуть антикитайські настрої. Вони посилилися після повідомлень про так звані табори політичного перевиховання в китайському Синьцзяні. Стверджується, що разом з іншими мусульманами туди потрапляють етнічні киргизи.

Інформація про спеціальні заклади для мусульман у Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю з’явилася в 2017 році. За даними ООН, без суду в них утримують близько одного мільйона людей.

У вересні 2018 року міжнародна організація Human Rights Watch опублікувала спеціальну доповідь про становище мусульманського населення Синьцзяну. За даними правозахисників, під виглядом боротьби з екстремізмом мусульман піддають політичній обробці. Влада обмежує їх право на свободу віросповідання, кажуть правозахисники.

Пекін інформацію про утиск мусульманського населення відкидає.