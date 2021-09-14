Викрадення наречених у Киргизстані: 5 чоловіків отримали тюремні терміни у справі 26-річної загиблої

Суд у Бішкеку завершив процес у справі про викрадення і вбивство 26-річної Айзади Канатбекової. На лаві підсудних опинилися п’ятеро чоловіків, учасників традиції викрадення нареченої, вонии визнані винними і засуджені до тюремних термінів.

Замірбек Раманкулов і Токон Кубанич засуджені до 6 років і 6 місяців позбавлення волі; Рисбай Ажікабил, Орузбек Нурумбетов і Сиймик Молдосарієв – до 7 років позбавлення волі. Також суд постановив стягнути з підсудних 100 тисяч сомів на користь сім’ї загиблої.

У квітні в Киргизстані сталося вбивство Айзади Канатбекової, яке викликало протести в країні Центральної Азії проти практики викрадення наречених. Вранці 5 квітня в Бішкеку 26-річну дівчину силоміць посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Тіло викраденої знайшли 7 квітня в авто у передмісті столиці. Вона була задушена футболкою підозрюваного Замірбека Тенізбаєва, він також був знайдений мертвим. Тенізбаєва судитимуть посмертно за звинуваченням у вбивстві та зґвалтуванні, а також викраденні Канатбекової.

У Киргизстані щороку відбуваються тисячі викрадань наречених, попри криміналізацію практики у 2013 році. Після трагедії з Канатбековою було звільнено понад 40 поліцейських, у тому числі начальника міської поліції Бішкека.

ООН та правозахисні організації кажуть, що практика викрадення наречених часто призводить до зґвалтувань, насильства та інших бід.