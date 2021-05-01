Киргизстан звинуватив військових Таджикистану в обстрілі житлових будинків

Прикордонна служба Киргизстану звинуватила військових Таджикистану в обстрілі житлових будинків на кордоні двох країн. Інцидент стався в Лейлекському районі Киргизстану, стверджують у відомстві. До цього з села через прикордонний конфлікт між двома країнами вже були евакуйовані жителі. Таджицька сторона ситуацію ще не коментувала.

Раніше 1 травня пресслужба киргизької прикордонної служби повідомила, що таджицька сторона перекрила дорогу в місцевості Торт-Кочо в Баткенській області Киргизстану, на території Таджикистану зафіксовано пересування військової техніки, передає киргизька служба Радіо Свобода. Ситуацію в цьому районі киргизька прикордонна служба називає напруженою.

Збройний конфлікт на кордоні двох країн розпочався 28 квітня між жителями киргизьких і таджицьких сіл. Згодом у нього втрутилися прикордонні війська, повідомлялося про переміщення регулярної армії. Відповідальність за ескалацію сторони поклали одна на одну.

Загальне число загиблих з обох сторін оцінюється станом на ранок 1 травня приблизно в 45 людей, ще понад 200 поранені.

Протяжність кордону між Таджикистаном і Киргизстаном становить 970 кілометрів, з них делімітовано і демарковано тільки 519 кілометрів. Існують 70 спірних ділянок, це часто призводить до конфліктів місцевих жителів через воду, пасовища і землі.