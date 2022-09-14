Прикордонники Киргизстану повідомили про перестрілку на кордоні з Таджикистаном

На кордоні Киргизстану і Таджикистану вранці 14 вересня сталася перестрілка. За попередніми даними, постраждалих в інциденті немає. Про це повідомила прикордонна служба Киргизстану. Бішкек стверджує, що прикордонники Таджикистану не реагували на вимоги відійти та почали стріляти. Душанбе офіційних коментарів ще не оприлюднював.

За версією киргизької сторони, біля Булак-Баші Баткенського району Баткенської області наряд Прикордонної служби Киргизстану виявив прикордонний наряд Таджикистану, який зайняв «бойові позиції» на ділянці кордону. За даними відомства, таджицькі прикордонники ігнорували вимоги залишити територію та відкрили вогонь. У відповідь прикордонники Киргизстану також застосували зброю.

Під час перестрілки, як стверджує Прикордонна служба Киргизстану, таджицька сторона застосувала міномети. За попередніми даними, постраждалих та поранених з киргизького боку немає. Прикордонна служба Таджикистану інцидент на кордоні поки що не коментувала.

Киргизька служба Радіо Свобода повідомляє про переговори представника президента в Баткенській області з губернатором Согдійської області Таджикистану після перестрілки на кордоні двох країн. Наразі керівники Прикордонних служб двох країн попрямували на місце інциденту.

Це вже третя стрілянина в цій місцевості за останні кілька місяців. 3 червня вона тривала кілька годин, двоє військовослужбовців Киргизстану тоді були поранені. Киргизька сторона заявила, що прикордонники Таджикистану незаконно перетнули умовну лінію кордону біля Булак-Баші і проникли територію Киргизстану.

14 червня у Булак-Баші стався черговий інцидент між прикордонниками двох країн. Киргизька сторона повідомила, що жертв та постраждалих серед прикордонників немає. Таджикистан заявив про поранення командира прикордонного посту. Джерела таджицької служби Радіо Свобода повідомляли про загибель 26-річного прикордонника з боку Таджикистану.

Протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить 970 кілометрів. Спірними є ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді й будинки мешканців двох країн розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону. Через цю невизначеність між жителями та прикордонниками сусідніх держав часто відбуваються сутички за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до людських жертв.