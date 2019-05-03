Парламент Киргизстану заборонив видобуток урану в країні

Парламент Киргизстану заборонив видобуток урану і розробку уранових родовищ на території країни, «щоб уникнути екологічної катастрофи». Постанову підтримали 90 депутатів, проти не виступив ніхто.

Спікер парламенту Дастанбек Жумабеков назвав це «політичним рішенням».

«Шановні депутати, парламент ухвалив політичне рішення. Запроваджується заборона на розробку і видобуток урану в усіх регіонах Киргизстану. Головною метою постанови було саме це», – сказав він.

На засіданні парламенту киргизькі депутати дізналися, що в країні на даний момент видано в цілому 18 ліцензій на розвідку урану. З них п’ять дозволів стосуються територій, які входять в біосферну зону Іссик-Кульської області.

В останні тижні жителі Киргизстану провели кілька мітингів, в тому числі в Бішкеку, вимагаючи заборонити розробку родовищ Кизил-Омпол в Джалал-Абадській і Таш-Булак в Іссик-Кульській області й видобуток урану по всій країні. Роботи на родовищі на Іссик-Кулі після масових протестів зупинили.

Депутати вимагають перевірити законність отримання ліцензії компанією «ЮрАзія в Киргизстані», яка вела розвідку на родовищі Кизил-Омпол, а також запропонували перевірити роботу компаній, які раніше отримали ліцензії на розвідку уранових родовищ.

Перший віце-прем’єр-міністр Кубатбек Боронов також повідомив, що на території Киргизстану є 92 родовища і хвостосховища з радіаційними відходами, куди звозилися відходи радіоактивної руди. Загальний обсяг радіоактивних відходів в Киргизстані становить 11,9 мільйона кубометрів.

Депутати зажадали, щоб були видані дозволи на переробку вмісту хвостосховищ із подальшим вивезенням ядерних відходів за межі Киргизстану.