Парламент Киргизстану без обговорення ухвалив закон про зміну державного прапора

Жогорку Кенеш (парламент) Киргизстану без обговорення ухвалив у другому і третьому читаннях закон про зміну державного прапора. «За» проголосували 59 депутатів, проти – п’ять, повідомила киргизька служба Радіо Свобода (Радіо Азаттик).

Законопроєкт на розгляд депутатів раніше внесли спікер парламенту Нурланбек Шакієв і його колега Улан Прімов. Необхідність змінити прапор вони пояснили тим, що зображення тундука (елементу, який увінчує купол юрти) і сонячних променів, що оточують його, схожі на соняшник. Президент Киргизстану Садир Жапаров пізніше визнав, що питання про зміну прапора ініціював саме він.

Пропозиція змінити прапор Киргизстану викликала широкий суспільний резонанс. Громадяни через соцмережі висловлювали невдоволення законопроєктом, вимагали від президента Садира Жапарова не змінювати прапор, а також запустили збір підписів під петицією на сайті Change.org проти зміни прапора.