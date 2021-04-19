За один місяць лікарні Одещини витратили більше медичного кисню, ніж за увесь минулий рік

За березень 2021 року лікарні Одещини витратили кисню більше, ніж за увесь минулий рік – 420 тонн проти 400. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захар’єва. За її словами, пацієнти зараз кисневозалажені.

«Одеський припортовий виробляє 180 тонн кисню, які йдуть на Одеський регіон. Додатково технічний кисень виробляла фірма «Кріопром-Газ», але внесли зміни до постанови і вони отримають дозвіл на медичний кисень. Це 300 тонн кисню за місяць. Це все на території Одеського регіону», – повідомила директор департаменту.

Транспортування кисню і з припортового заводу, і з підприємства «Кріопром-Газ» виконувала і продовжує виконувати компанія «Кріоген-Сервіс». Раніше йшлося про те, що Одеський припортовий завод також отримає ліцензію на транспортування кисню, але поки ця процедура не закінчена.

Крім того, одеські волонтери паралельно забезпечують киснем велику кількість пацієнтів із COVID-19, зокрема видають концентратори як пацієнтам у лікарнях, так і тим, хто лікується вдома.

«З жовтня 2020-го по квітень 2021 року кисень отримали понад 2000 людей. 169 кисневих концентраторів ми подарували в опорні стаціонари міста і області – тихо і без пафосу, як деякі. 545 штук допомагають дихати мешканцям Одеси і області», – написала у фейсбуці керівник благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

За добу 18-19 квітня на території Одеської області лабораторно підтверджено COVID-19 у 1097 людей (в тому числі у 25 дітей і 10 медичних працівників). Всього в області виявлено 124 764 випадків захворювання. У регіоні розгорнуто 3317 ліжок для лікування пацієнтів із COVID-19, з них 3519 забезпечено киснем.

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