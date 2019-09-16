Поліція має розслідувати антисемітський акт на Миколаївщині – Кислиця

Поліція має розслідувати акт вандалізму в селі Богданівка Доманівського району Миколаївської області щодо меморіалу на місці масового вбивства євреїв. Про це заявив 16 вересня заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

«Антисемітський акт вандалізму з використанням символів нацистів має розслідуватися поліцією, а підозрювані опинитися у суді. Євреї – це історія і сьогодення України, відтак це злочин проти України її ворогів. Антисемітизм – ідеологія російської імперії та СССР», – написав високопосадовець у твітері.

Про події в Богданівці першим повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, проілюструвавши своє повідомлення фотографіями з місця інциденту.

На зображеннях видно, що невідомі намалювали на пам’ятнику свастику і розмістили записку з погрозами президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненку, а також директору Українського єврейського комітету. Також записка, крім погроз, містить заклик не продавати землю в Україні.

Офіційних коментарів поліції Миколаївської області чи інших органів влади з приводу подій у Богданівці наразі немає.