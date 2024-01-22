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Землетрус магнітудою 7 стався на кордоні між Китаєм і Киргизстаном

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де також відчувалися поштовхи, жителі залишали свої будинки і виходили на вулиці, незважаючи на холод
У найбільшому місті Казахстану Алмати, де також відчувалися поштовхи, жителі залишали свої будинки і виходили на вулиці, незважаючи на холод

Геологічна служба США повідомила 22 січня, що вздовж кордону між Китаєм і Киргизстаном стався землетрус магнітудою 7.

Землетрус зареєстрували відразу після 2:00 23 січня за місцевим часом (21:00 22 січня за київським часом) на глибині 27 кілометрів, йдеться в повідомленні.

Епіцентр був у китайському регіоні Сіньцзян, приблизно за 140 кілометрів на захід від міста Аксу.

У сусідньому Казахстані Міністерство з надзвичайних ситуацій повідомило про цей же землетрус, заявивши, що магнітуда була 6,7.

У найбільшому місті Казахстану Алмати жителі залишали свої будинки і виходили на вулиці, незважаючи на холод.

Про руйнування чи постраждалих поки що не повідомляли.

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