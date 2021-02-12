У світі на тлі обмежень через пандемію COVID-19 святкують китайський Новий рік

Мільйони людей святкують китайський Новий рік за місячним календарем, який цьогоріч припадає на 12 лютого.

Розмах урочистих святкувань у зазвичай найбільш гарячий туристичний сезон у Східній Азії довелося зменшити після того, як Китай, В’єтнам, Тайвань та влада інших країн посилила обмеження для туристів і закликала громадян уникати великих зібрань на тлі пандемії COVID-19.

11 лютого Держкомітет охорони здоров’я КНР, в останній день року за місячним календарем, повідомляв, що за попередню добу в Китаї не виявили нових випадків зараження коронавірусною інфекцією всередині країни, а двоє нових хворих прибули в Шанхай і провінцію Гуандун з-за кордону.

Святкування китайського Нового року триватимуть 16 днів. І хоча пандемія наклала на урочистості низку обмежень, свято супроводжується активними гуляннями і карнавалами із традиційно значним використанням феєрверків і хлопавок, що є невід’ємними атрибутами свята. У цьому зв’язку Міністерство екології та довкілля КНР вказало на погіршення якості повітря.

За китайською традицією, кожен рік називається на честь однієї з 12 тварин китайського зодіаку. Нині рік Щура поступився місцем року Бика. Новий рік для китайців – найбільше свято, коли родинами збираються разом для тривалих святкувань.