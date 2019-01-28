Правозахисника в Китаї засудили до чотирьох з половиною років в'язниці

Китайський юрист-правозахисник Ван Квандженг отримав чотири з половиною роки в’язниці. Про відповідне рішення 28 січня повідомив Другий проміжний народний суд Тяньцзіня на півночі Китаю.

42-річного Квандженга визнали винним у підриві державної влади. Його позбавили політичних прав на п’ять років.

Він був серед понад 200 юристів та активістів, яких затримали у 2015 році під час розгону масової акції.

Ван був членом юридичної фірми Fengrui, яка брала участь у низці чутливих справ і представляла відвертих критиків владної Комуністичної партії.

26 грудня 2018 року під судом Тяньцзіня були присутні дипломати зі США, Швейцарії, Британії та Німеччини. Вони заявляють, що їм відмовили надати доступ до судових слухань.

У Китаї суди над правозахисниками часто відбуваються в різдвяний період, коли багато західних дипломатів та журналістів від’їжджають на свята.