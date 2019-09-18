Голова уряду Китаю проводить переговори у Росії

Прем’єр-міністром Держради КНР Лі Кецян 18 вересня проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в рамках свого триденного візиту в цю країну.

Південно-китайська газета Morning Post повідомила, що Лі Кецян намагається пом’якшити удар від торгової війни зі США і укласти сільськогосподарські угоди з Росією.

Після прибуття до Росії напередодні голова китайського уряду вперше зустрівся з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим в Санкт-Петербурзі і заявив, що сподівається збільшити інвестиції і полегшити доступ до ринків. Медведєв сказав, що країни планують досягти 200 мільярдів доларів у взаємній торгівлі до 2024 року.

Зустріч Володимира Путіна і Лі Кецяна відбувається в рік, коли Москва і Пекін відзначають встановлення дипломатичних відносин 70 років тому.

Товарообіг між Китаєм і Росією за минулий рік перевищив 100 мільярдів доларів, збільшившись на 27 відсотків.