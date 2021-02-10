Казахстан: чоловіка арештували на 10 діб за пікет біля китайського консульства в Алмати

Казахський активіст Байболат Кунболатули, що виходив з пікетом до консульства Китаю в Алмати з вимогою «припинити геноцид» корінних народів Синьцзяну, поміщений під адміністративний арешт на 10 діб.

Суд в Алмати увечері 9 лютого виніс постанову щодо Кунболатули, назвавши його винним в «порушенні законодавства про порядок організації і проведення мирних зібрань».

На цьому тижні кілька людей виходили на дві акції (8 і 9 лютого) перед дипломатичним представництвом Китаю в Алмати, заявляючи про те, що їхні родичі в Сіньцзяні засуджені за безпідставними звинуваченнями або не можуть виїхати в Казахстан, тому що китайська влада вилучила у них паспорти .

У вівторок Кунболатули виходив до консульства разом з іншими етнічними казахами, які вимагають звільнити своїх близьких в Сіньцзяні. Увечері 9 лютого Кунболатули затримали в нього вдома. Про затримання інших учасників акції не повідомляється.

Кунболатули виходив на пікет також минулого тижня, тоді його затримали. Тоді суд виніс йому попередження.

Кунболатули, казах родом з Китаю, який переїхав до Казахстану і отримав громадянство, розповів журналістам, що його молодшого брата затримали в березні 2018 року та відправили «табір політичного перевиховання». Потім брата засудили до 10 років в’язниці за невідомими звинуваченнями. Кунболатули каже, що в МЗС Казахстану йому відповіли, що звинувачення на адресу його родича – «внутрішня справа Китаю». Китайські дипломати, за його словами, не надають ніяких відповідей.

За оцінками ООН, в Сіньцзяні до «таборів політичного перевиховання» відправили мільйони представників корінних тюркомовних етносів, які сповідують в основному іслам: уйгурів, казахів, киргизів та інших. Згідно зі свідченнями очевидців, відправлених в «табори» піддають ідеологічній обробці, змушуючи відмовлятися від своєї культури, релігії та мови. Також, згідно зі свідченнями, окрім утримання мусульман у таборах, за ними стежать, залучають до примусової праці. В регіоні також проводиться програма насильницького контролю народжуваності і розлучення дітей та батьків.

Міжнародні правозахисні організації і країни Заходу звинувачують Пекін в порушеннях прав меншин. США назвали те, що відбувається в Сіньцзяні, «геноцидом».

Китайська влада з такою оцінкою не згодна. Вони відкидають звинувачення на свою адресу і називають «табори» центрами програми перепідготовки та перевиховання, необхідними для профілактики тероризму і екстремізму.