У Китаї засудили до 18-річного ув’язнення бізнесмена, який критикував владу

У Китаї відомого бізнесмена з нерухомості і критика влади Жень Чжицяня засудили до 18 років ув’язнення за звинуваченням у корупції.

Суд у Пекіні 22 вересня також зобов’язав колишнього голову Huayuan Properties, державної компанії з нерухомості, сплатити штраф у 4,2 мільйона юанів (618 тисяч доларів).

Суд визнав чоловіка винним в «корупції, хабарництві, розтраті державних коштів і зловживанні владою з боку персоналу державної компанії». Суд заявив, що Жень зізнався у «злочинах».

69-річний Жень Чжицянь, колишній член Комуністичної партії Китаю і голова Huayuan Properties, був у добрих стосунках з елітами комуністичної партії, в тому числі з «правою рукою» лідера КНР Ван Цішанем. Його виключили з партії в липні за звинуваченням у «змові із власними дітьми з метою збагачення».

Жень Чжицянь, його син і помічник зникли на початку року після того, як він опублікував статтю з критикою дій Пекіна щодо кризи коронавірусу. Хоча в його статті Сі Цзіньпін не згадувався, там йшлося про «владолюбного клоуна, який вирішив зіграти в імператора». Також Жень Чжицянь раніше неодноразово критикував Комуністичну партію Китаю в своїх дописах у соцмережах.