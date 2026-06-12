У Китаї затримали громадянина США за підозрою у шпигунстві

Китайська влада затримала громадянина США Мін Зіна за підозрою у шпигунстві й загрозі національній безпеці. Про це заявила офіційна представниця МЗС Китаю Лінь Цзянь.

За її словами, Міна затримали «відповідно до закону». Китай також повідомив про арешт американця генеральному консульству США у Гуанчжоу.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, Мін Зін працює виконавчим директором Інституту стратегії і політики М’янми (ISP Myanmar). Це аналітичний центр, який вивчає політичну і військову ситуацію в країні. За даними співрозмовників агентства, Міна затримали після прибуття до міста Куньміна на південному заході Китаю близько двох тижнів тому.

Раніше видання The New York Times повідомило, що Мін Зін зник 3 червня під час перебування у Куньміні. Видання пов’язувало його зникнення з діями китайської влади.

Мін Зін брав участь у демократичному русі в М’янмі 1988 року, а пізніше вивчав політологію в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Після військового перевороту в М’янмі 2021 року заснований ним аналітичний центр переніс свою діяльність за межі країни і продовжив досліджувати політичну ситуацію, громадянську війну й діяльність військової влади.

Затримання відбулося на тлі спроб Вашингтона і Пекіна стабілізувати відносини після нещодавніх контактів між керівництвом двох країн.