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28 серпня 2020, Київ 13:50
Новини | Коронавірус

Китай збирається повністю відновити навчання у школах

Навчання в китайській школі, травень 2020 року

Китай збирається наступного тижня повністю відновити навчання в школах на тлі постійних заходів щодо запобігання подальшому поширенню коронавірусу.

Приблизно 25 відсотків учнів, які все ще залишаються поза школою, повинні повернутися до занять у понеділок.

Уроки проводяться за розподіленим графіком, вимагається носіння масок та дотримання соціальної дистанції. Наступного тижня учні коледжів також мають повернутися до навчання, і Пекін замовить тести для всіх 600 тисяч учнів і студентів.

28 серпня влада повідомила лише про дев’ять нових випадків, усі з ниж були привезені з-поза меж країни. У лікарнях із COVID-19 лікують 288 людей, ще 361 пацієнт ізольований через виявлення ознак захворювання або наявність позитивного тесту без виявлення симптомів хвороби.

Китай зареєстрував понад 85 тисяч випадків із часу першого виявлення вірусу в центральному китайському місті Ухань наприкінці минулого року, померли від COVID-19 4634 людини.

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