У Китаї повідомили про звільнення критика влади, якого раніше затримали

Китайський науковець, який написав есе з критикою влади загалом і особисто голови КНР Сі Цзіньпіна, був звільнений після майже тижня ув'язнення, повідомили засобам інформації його друзі.

Сю Цзянгрун, професор права пекінського університету Ціньхуа, був вивезений із свого будинку в столиці 6 липня. На момент затримання він уже перебував під домашнім арештом.

Професор повернувся додому 13 липня і почувається добре, підтвердили кілька його друзів.

Сю був поміщений під домашній арешт на початку 2020 року після публікації на закордонних сайтах статті, в якій критикував методит боротьби проти спалаху коронавірусної інфекції, до яких вдавалися голова китайська влада та голова КНР Сі Цзіньпін.

У статті Сю написав, що нинішня система керівництва «руйнує структуру управління». За його словами, відсутність відкритості сприяла спалаху, який уперше з’явився в Китаї наприкінці 2019 року і згодом поширився в усьому світі.

Офіційні особи владної Комуністичної партії Китаю намагалися обмежити поширення перших новин про зараження.

У попередній статті, поширеній в інтернеті, професор Сю висловився проти скасування у 2018 році обмеження термінів головування в Китаї, що дозволяє Сі Цзіньпіну керувати країною довічно. До його правління діяв негласний принцип, який передбачав 10-річне обмеження для перебування на посаді голови КНР.