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26 Жовтень 2018, Київ 11:39
Новини | Міжнародні

Напад на дитсадок у Китаї: 14 дітей поранені

Поліція біля дитсадка, де стався напад

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Щонайменше 14 дітей були поранені після того, як жінка, озброєна кухонним ножем, напала на дитячий садок у китайському місті Чунцін, повідомляє влада країни.

Жінку заарештували на місці нападу. Мотиви її дій наразі невідомі.

В останні роки в Китаї сталося кілька нападів із ножами і сокирами, ціллю яких, зокрема, стали діти. У скоєнні цих нападів часто звинувачують людей із психічними проблемами.

У вересні в Китаї стратили чоловіка, засудженого за вбивство ножем дев'яти учнів і пораненні ще 11 у середній школі в провінції Шаньсі.

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