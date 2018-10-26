Напад на дитсадок у Китаї: 14 дітей поранені

Щонайменше 14 дітей були поранені після того, як жінка, озброєна кухонним ножем, напала на дитячий садок у китайському місті Чунцін, повідомляє влада країни.

Жінку заарештували на місці нападу. Мотиви її дій наразі невідомі.

В останні роки в Китаї сталося кілька нападів із ножами і сокирами, ціллю яких, зокрема, стали діти. У скоєнні цих нападів часто звинувачують людей із психічними проблемами.

У вересні в Китаї стратили чоловіка, засудженого за вбивство ножем дев'яти учнів і пораненні ще 11 у середній школі в провінції Шаньсі.