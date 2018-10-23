Морський міст зі сталі на 60 Ейфелевих веж відкрили у Китаї

У Китаї відкрили найдовший у світі міст через море, що сполучає Гонконг із материком.

Церемонія відкриття відбулася 23 жовтня в місті Чжухай за присутності президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Міст має 55 кілометрів у довжину і з’єднує три ключові прибережні міста на півдні Китаю: Гонконг, Макао і Чжухай.

24 жовтня він буде відкритий для регулярного руху.

Міст, здатний витримати землетруси і тайфуни, був побудований із використанням 400 тисяч тонн сталі. З такої кількості сталі можна побудувати 60 Ейфелевих веж.

Міст включає в себе підводний тунель.

Будівництво мосту почалося близько 10 років тому, супроводжувалося численними затримками і перевитратами коштів. Загальну вартість будівництва оцінюють у 20 мільярдів доларів.

Крім того, спорудження мосту супроводжували проблеми з безпекою. За повідомленнями, 18 робітників загинули під час будівництва, ще сотні були поранені.

Екологи ж заявили про те, що спорудження мосту може завдати серйозної шкоди морській екосистемі, зокрема китайському білому дельфіну, який перебуває під загрозою.