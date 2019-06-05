Президент Китаю прибув до Росії з офіційним візитом на тлі «найвищого» рівня відносин

Президент Китаю Сі Цзиньпін прибув до Росії з офіційним візитом. Він розраховує на покращення стратегічної співпраці між Пекіном та Москвою.

Перед зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним він зазначив, що відносини країн наразі «на найвищому за всю історію рівні».

Путін повідомив, що у 2018 році товарообіг між Росією та Китаєм досяг 108 мільярдів доларів.

Сі планує разом із Путіним 6-8 червня відвідати економічний форум в Санкт-Петербурзі.

Анексія Росією українського півострову Крим спричинила загострення у відносинах між Москвою та країнами Заходу й переорієнтування Росії на Китай.

Радник Кремля із питань закордонної політики Юрій Ушаков назвав візит Сі «ключовою подією» для відносин двох країн.