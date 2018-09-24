Надані Китаєм «швидкі» із сучасним медичним обладнанням отримали всі регіони України – МОЗ

Безкоштовно надані Китаєм автомобілі «швидкої допомоги» із сучасним медичним обладнанням отримали всі регіони України, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві зазначили, що 24 вересня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підписала з послом Китаю Ду Веєм меморандум, який засвідчив виконання угоди між урядами України та Китаю про надання МОЗ України обладнання для оснащення бригад швидкої допомоги.

«Реалізація угоди дозволить поліпшити рівень медичного обслуговування населення та умови для виконання нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події», – сказала Супрун.

У липні МОЗ заявляло, що регіонам передали 50 нових автомобілів «швидкої». Тоді техніку переоформлювали з державної власності у власність територіальних громад.