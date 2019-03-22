У Китаї під час вибуху на хімічному заводі загинули 47 людей, сотні поранені

У Китаї внаслідок вибуху на заводі з виробництва пестицидів в місті Яньчен загинули щонайменше 47 людей, понад 600 були поранені.

Внаслідок вибуху виникла пожежа. Вогонь перекинувся на інші промислові будівлі. Вибухова хвиля вибила вікна прилеглих житлових будинків і школи. За повідомленнями ЗМІ, внаслідок вибуху також постраждали діти, які перебували в сусідньому дитячому садку.

Причина вибуху поки що не встановлена.

Завод із виробництва добрив був відкритий в Яньчені в 2007 році. Раніше компанію, яка виробляє більше ніж 30 легкозаймистих хімікатів, штрафували за порушення правил безпеки і за негативний вплив на довкілля.

У 2015 році внаслідок вибуху в промисловій зоні міста Тяньцзінь у Китаї загинули 165 людей. У листопаді 2018 року понад 20 людей стали жертвами вибуху поряд з хімічним заводом у місті Чжанцзякоу.