У Китаї внаслідок масштабного зсуву ґрунту загинули 8 людей, десятки зниклих безвісти

У китайському місті Пеншуй (муніципалітет Чунцін) рятувальники продовжують пошукову операцію після масштабного зсуву ґрунту, який стався 17 липня. За останніми даними, загинули щонайменше восьмеро людей, ще 34 вважаються зниклими безвісти.

Ситуацію значно ускладнюють безперервні дощі. Від вечора 17 липня до ранку 18 липня у районі стихійного лиха йшли сильні опади. За 24 години на одній із метеостанцій зафіксували понад 192 мм опадів.

Через несприятливі погодні умови проведення рятувальних робіт стало ще небезпечнішим. Фахівці постійно контролюють стан схилу та відстежують можливі деформації ґрунту, щоб уникнути нових обвалів.

На місці триває розробка безпечного плану подальших пошуково-рятувальних робіт. Влада побоюється повторних зсувів через насичення ґрунту вологою.