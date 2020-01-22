Депутат із ОПЗЖ Кива повідомив, що з нього зняли побої після інциденту в ресторані

Народний депутат із фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Ілля Кива повідомив про інцидент в одному зі столичних ресторанів з його участю, після якого медики зняли у нього побої.

«Людина, яка напала на мене в ресторані «Мокко», вела себе неадекватно і викрикувала нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити вести себе пристойно і він зробив удар. Цій поведінці і вчинку раніше передували погрози в мережі, як в особистому листуванні, так і публічно. Це системні дії проти мене як опозиційного політика, які почалися ще пів року тому», – написав Кива у фейсбуці.

Публічної позиції іншого учасника інциденту немає, поки невідомо про його особу.

Кива, у свою чергу, додав, що після інциденту була викликана поліція і складено протокол.

У поліції повідомили, що проводять заходи для встановлення місцезнаходження чоловіка, із яким у нардепа виник конфлікт.

«За попередньою інформацією, у ресторані між заявником та його знайомим стався словесний конфлікт, у результаті якого виникла короткотривала бійка. Нардепу надано медичну допомогу без госпіталізації. Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення місцезнаходження іншого учасника інциденту, котрий із місця події поїхав автомобілем. Подія належним чином зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події», – повідомили в поліції.

Ілля Кива був обраний у Верховну Раду по загальнодержавному багатомандатному округу, проходив 34-м номером у списку партії «Опозиційна платформа – «За життя».