Стрілянина у Києві: зросла кількість загиблих, серед постраждалих дитина – Кличко

Серед поранених внаслідок стрілянини на вулиці в Голосіївському районі столиці є дитина, зазначив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, медики транспортують дитину до лікарні, а дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці.

«Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих», – каже Кличко.

Згодом мер уточнив, що у лікарні столиці госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці. Є двоє загиблих.

Кличко каже, що черед постраждалих дитина і охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок.

Операція із затримання стрілка триває.

Раніше було відомо, що 18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях. Відомо, що правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинця.

Раніше було відомо про одну загиблу людину.