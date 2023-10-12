У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр, його затримали – поліція

У Києві спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба Нацполіції, це сталося сьогодні вранці у Солом’янському районі.

Правоохоронцям надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та здійснив постріли.

«Як стало відомо, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити «розтяжку» біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців», – повідомляють у поліції.

У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.