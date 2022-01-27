Одна людина загинула, 21 – поранена через сутички на кордоні Киргизстану і Таджикистану

Щонайменше один цивільний загинув і ще 21 людина поранена внаслідок стрілянини, яку сили безпеки Киргизстану і Тиджикистану відкрили уздовж спірної ділянки кордону, повідомили чиновники з обох сторін.

Співробітники сил безпеки в Таджикистані повідомили Радіо Свобода 27 січня, що один цивільний загинув, а 17 прикордонників і цивільних поранені у той час, як центральноазійські країни звинуватили одна одну в перекритті дороги, що перетинає кордон, і відкритті вогню.

Міністерство охорони здоров’я Киргизстану, посилаючись на місцевих медиків, повідомило, що четверо киргизстанських солдатів були доправлені до лікарні з осколковими пораненнями.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), військовий альянс, вирішальне слово в якому має Росія і до якого входять як Таджикистан, так і Киргизстан, заявила, що її генеральний секретар провів переговори з військовими чиновниками з обох сторін у спробі зупинити бойові дії.

Збройне протистояння «потрібно негайно припинити», – сказав генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась, додавши, що організація «готова надати необхідну допомогу у врегулюванні конфлікту».

Держкомнацбезпеки Киргизстану заявив, що два раунди телефонних переговорів між начальниками прикордонних військ двох країн станом на 23:00 за місцевим часом не привели до припинення вогню.

У комітеті також звинуватили Таджикистан у розміщенні на кордоні важкої військової техніки й особового складу.

У комітеті заявили, що конфлікт почався, коли громадяни Таджикистану перекрили дорогу, яка перетинала спірний відрізок кордону в районі, відомому як Торт-Кочо. Прикордонникам з обох сторін вдалося розблокувати дорогу, але «таджицька сторона... відкрила вогонь із мінометів і гранатометів».

Тим часом, представник таджикистанського регіону Ісфара Зубайдулло Шамодов заявив Радіо Свобода, що дорогу перекрила киргизька сторона.

У МНС Киргизстану повідомили, що жителі прикордонного села втікають із зони бойових дій. За повідомленнями ЗМІ в Таджикистані, там також евакуювали жителів сіл, які живуть поблизу місця події.

Майже половина 970-кілометрового кордону між Киргизстаном і Таджикистаном ще не демаркована, що неодноразово призводило до напруженості з моменту здобуття двома країнами незалежності після розпаду Радянського Союзу.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році багато прикордонних районів у Центральній Азії були спірними. Особливо складна ситуація – біля численних ексклавів у Ферганській долині, де стикаються кордони Таджикистану, Киргизстану й Узбекистану.

У квітні минулого року внаслідок сутичок із військовими на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном з обох сторін загинули десятки людей.