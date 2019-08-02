Український паралімпієць встановив світовий рекорд у Ла-Манші

Український паралімпієць Олег Іваненко подолав рекордну відстань 62 кілометри, провівши у протоці Ла-Манш 18 годин. Про це він сам повідомив у мережі Facebook.

«Є рекорд світу! Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі. За 18 годин безперервного запливу я подолав 62 кілометри. А це майже вдвічі більше, ніж передбачалося, якби ми пливли прямим курсом. Але через сильні течії і вітер довелося йти галсами. Звідси і вийшла така збільшена протяжність запливу», – повідомив рекордсмен.

«До ночі температура повітря впала майже до +12, піднявся сильний вітер і пішли хвилі. Але я плив. Однак навіть при такій протяжності нашого шляху, наполегливості і прагненні до перемоги до французького берега ми не допливли всього 8 кілометрів. Почався відплив, і ми потрапили в сильну течію, яку навіть суперпідготовлений паралімпієць подолати не зможе. Тому було прийнято дуже непросте для мене рішення повертатися в англійський порт», – відзначив Олег Іваненко.

Попередньо узгоджений план передбачав, що Олег Іваненко за добу на плаву подолає Ла-Манш (32 кілометри по прямій) з англійського берега до французького. Весь час запливу спортсмена супроводжувала його команда, яка контролювала стан Іваненка. Заплив стартував о 12:00 1 серпня і завершився близько 6:00 2 серпня.