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19 Лютий 2019, Київ 15:05
Новини | Міжнародні

Помер всесвітньо відомий модельєр Карл Лаґерфельд

Карл Лаґерфельд – культова для світу моди особистість

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У віці 85 років у французькій столиці Парижі помер всесвітньо відомий модельєр Карл Лаґерфельд. Як пишуть західні ЗМІ, його госпіталізували напередодні ввечері після погіршення стану здоров’я.

Карл Отто Лаґерфельд народився в 1933 році в Гамбурзі. 70 років життя присвятив роботі в індустрії моди. Став відомив завдяки співпраці з модними будинками Chanel, Chloe, Fendi. Компанію свого імені заснував в 1974 році. Його вважають першим, хто започаткував моду на міні-спідниці та спідниці-шорти.

У 2010 році Лаґерфельд був удостоєний ордена Почесного Легіону за внесок в культуру і мистецтво.

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