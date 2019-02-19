У віці 85 років у французькій столиці Парижі помер всесвітньо відомий модельєр Карл Лаґерфельд. Як пишуть західні ЗМІ, його госпіталізували напередодні ввечері після погіршення стану здоров’я.

Карл Отто Лаґерфельд народився в 1933 році в Гамбурзі. 70 років життя присвятив роботі в індустрії моди. Став відомив завдяки співпраці з модними будинками Chanel, Chloe, Fendi. Компанію свого імені заснував в 1974 році. Його вважають першим, хто започаткував моду на міні-спідниці та спідниці-шорти.

У 2010 році Лаґерфельд був удостоєний ордена Почесного Легіону за внесок в культуру і мистецтво.