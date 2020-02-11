Президент Латвії запропонував скоротити телемовлення російською мовою до 20% ефіру

Президент Латвії Егілс Левітс звернувся до Комісії Сейму з прав людини і суспільних справ і запропонував переглянути закон про електронні ЗМІ і збільшити пропорцію телепрограм на офіційних мовах ЄС і Єврозони до 80%. Про це повідомляє «Настоящее время».

За ідеєю Левітса, в основну пропозицію для абонентів обов’язково повинні входити телепрограми латвійських медіа, державних і комерційних, а також регіональні програми. А якщо в основний пакет включені додаткові програми, то мінімум 80% з них повинні бути офіційними мовами ЄС і Єврозони (зараз їх 24, в тому числі латиська).

Фактично це означає зменшення кількості телепрограм російською мовою до 20% ефіру.

На думку президента, ці вимоги повинні не тільки на ефірні канали, але також і на постачальників послуг кабельного телебачення та на електронні ЗМІ, які ретранслюють телепрограми.

«Сильний інформаційний простір – істотне питання безпеки країни і демократії в Латвії. Повинно бути на законодавчому рівні можливо зробити так, щоб жителям Латвії були доступні якісні і плюралістичні телепрограми, які зміцнюють приналежність Латвії до культурного простору Європи та сприяють включенню жителів Латвії в загальний інформаційний дискурс Європи», – наголосив Левітс.

За його словами, зміни в законодавстві вирішать «давно усвідомлену проблему, яку до цього іншими механізмами не можна було ефективно вирішити».