Вибори в Латвії: проросійська сила перша, та з нею не хочуть іти в коаліцію

У Латвії оприлюднили повні попередні результати парламентських виборів, які підтвердили перше місце лівоцентристської проросійської партії «Згода», та правоцентристські партії не планують пропонувати їй участь у новій владній коаліції.

За даними повного підрахунку голосів, Соціал-демократична партія «Згода» (латиською Saskaņa) отримала 19,80% голосів учасників виборів і, за оцінками Центральної виборчої комісії Латвії, отримає в новому парламенті, Саеймі, 23 місця зі 100. Ця партія відома загальним проросійським спрямуванням, хоча називає себе партією і росіян за національністю, і латишів. Угоду про співпрацю з російською прокремлівською партією «Єдина Росія» партія «Згода» скасувала лише рік тому, в жовтні 2017-го.

Партія «Кому належить держава?» (KPV LV), центристська й популістська, має 14,25%, права Нова консервативна партія – 13,59%. Обидві мають отримати по 16 мандатів.

Альянс двох ліберальних проєвропейських партій «Для розвитку / За!» отримав 12,04%; права й теж популістська партія «Національне об’єднання» (повна назва – «Національне об’єднання «Все для Латвії! – «Батьківщині і свободі/ДННЛ»), яка входила до дотеперішньої владної коаліції, – 11,01%; ці дві партії мають отримати по 13 місць.

Також до парламенту Латвії пройшли ще дві партії, що були у складі дотеперішньої коаліції, – «Союз «зелених» і селян» (вона очолює цю коаліцію) з 9,91% і 11 депутатами, і «Нова єдність» із 6,69% голосів і 8 місцями. Інші партії, а загалом їх брало участь у виборах 16, не подолали 5-відсотковий бар’єр.

Ці дані про результати виборів, що відбулися 6 жовтня, ще формально не є остаточними.

Тим часом, як повідомляє латвійське агентство LETA, його опитування серед партій у новому парламенті свідчить, що правоцентристи не планують залучати «Згоду» до переговорів про формування уряду і спершу мають намір доручити створення уряду другій і третій за числом мандатів партіям – KPV LV і Новій консервативній партіям. У цих партіях, у свою чергу, висловили готовність сформувати уряд. В інших партіях підтвердили, що готові до переговорів про створення уряду з усіма політичними силами – за винятком «Згоди».

Водночас лідер «Згоди», мер столиці Риги Ніл Ушаков заявив, що президент Латвії мав би дати можливість сформувати уряд саме висуванцеві на посаду прем’єра від цієї найбільшої парті в новому парламенті В’ячеславу Домбровському.

Президент Раймондс Вейоніс, зі свого боку, заявив, що обрані до нового парламенту партії мають два тижні на переговори про можливу співпрацю для створення нової владної коаліції, і він почне консультації про кандидата на посаду прем’єра для формування уряду вже після цього терміну.

При цьому, як повідомили в апараті президента, голова держави заявив, що новий прем’єр має зберегти незмінність зовнішньополітичного курсу Латвії і продовжувати зміцнювати безпеку країни.

Партія «Згода» отримувала більшість і в попередньому складі парламенту Латвії, але тоді інші партії не допустили її до влади.

Латвія, член Європейського союзу і НАТО, безпосередньо межує з Росією і має значну (близько 25 відсотків від населення) меншину росіян за національністю. Ця країна, як і інші країни Балтії, занепокоєні новим агресивним курсом Росії, що почався 2014 року з гібридної агресії проти України.