ЗМІ: у Латвії хочуть призупинити дію закону про репатріацію

Міністерство внутрішніх справ Латвії запропонувало уряду призупинити дію закону «Про репатріацію», повідомляє Delfi з посиланням на відомство. Згідно з повідомленням МВС, останнім часом більшість заявок на репатріацію надходить від росіян.



«У 2022 році частка громадян Росії вже досягла 81% від загальної кількості тих, хто отримав статус репатріанта або члена сім'ї репатріанта», – заявили в МВС, наголосивши, що кількість таких заявок різко збільшилася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



При цьому зростає кількість випадків підробки документів, повідомляють у МВС. Через це відомство анулювало або заморозило близько 200 заявок, схвалених раніше.



Закон, ухвалений 1995 року, дозволяє отримати громадянство Латвії людям, предки яких були етнічними латишами. Щоб подати заяву, потенційний репатріант повинен, серед іншого, зібрати документи, що доводять спорідненість та етнічну приналежність предків.



У 2022 році громадяни Росії подали 430 заявок у рамках закону «Про репатріацію», з них 220 осіб набули статусу репатріанта або члена сім'ї репатріанта.