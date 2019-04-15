У США помер лауреат Нобелівської премії з медицини

У Нью-Йорку у віці 93 років помер лауреат Нобелівської премії з медицини, американський нейробіолог Пол Ґрінґард. Про це йдеться в повідомленні на сайті Рокфеллерівського університету, де він працював останні 36 років.

У повідомленні наголошується, що помер вчений, «який перевернув наше розуміння взаємодії клітин головного мозку і вніс величезний вклад у лікування широкого спектру неврологічних і психіатричних захворювань».

Пол Ґрінґард отримав Нобелівську премію у 2000 році спільно з Еріком Кенделом і Арвідом Карлссоном. Вони отримали нагороду за відкриття, пов’язані з передачею сигналів у нервовій системі.

Вчені довели, що клітини мозку «передають сигнали» про рух, пам'ять і психічний стан. Їхні роботи відкривають шляхи для розробки способів лікування таких важких і поширених неврологічних захворювань, як хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера.

Отримані разом із Нобелівською премією гроші вчений вклав у нагороду, названу на честь його матері. Її іноді називають Нобелівською премією для жінок, вона присуджується жінкам-ученим за видатні досягнення в галузі біомедицини.

Пол Ґрінґард викладав у декількох університетах Великої Британії (в тому числі в Кембриджському), працював в американському Національному інституті здоров'я і в Єльському університеті. З 1983 року був професором Рокфеллерівського університету.