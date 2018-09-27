Києво-Печерська лавра заявляє про викрадення старовинної ікони – поліція

Києво-Печерська лавра заявляє про викрадення старовинної ікони «Георгія Побідоносця», повідомила «Укрінформу» прес-служба поліції Печерського району Києва.

«До нас дійсно вчора надійшла така заява. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Розпочате кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка)», – розповіли в поліції.

У прес-службі зазначили, що наразі поліція намагається встановити людей, причетних до крадіжки, а також вивчають записи з камер відеоспостереження.

Даних про ікону в поліції не наводять.