Лавров: Росія готова обговорbти створення другої військової бази в Киргизстані

Влада Киргизстану не просила Москву відкривати другу військову базу на території цієї країни, заявив у Бішкеку 4 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Водночас у виступі перед студентами Киргизько-російського слов'янського університету він вказав, що Москва відкрита для обговорення цієї ідеї.

Студенти запитали Лаврова, чи готова Росія відкрити другу базу в центральноазійській країні. Стверджуючи, що «ми вперше почули про це», Лавров назвав таку пропозицію «не нашою ініціативою». «Ми будемо готові обговорити з нашими киргизькими друзями їхні ідеї щодо безпеки», – відзначив Лавров, який зустрічався з високопосадовцями в Киргизстані, першій з трьох країн Центральної Азії, які він відвідує цього тижня.

Повідомлення та чутки про можливість відкриття Росією другої військової бази циркулювали в Киргизстані та Росії впродовж кількох місяців. Росія вже має авіабазу в місті Кант на півночі Киргизстану, вона була відкрита в 2003 році під егідою Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої входять Росія, Киргизстан, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Таджикистан.