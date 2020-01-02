В Україні відкрито сніголавинний сезон – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Україні розпочався сніголавинний сезон.

«У зв’язку з інтенсивним приростом снігу в районі діяльності сніголавинної станції «Пожежевська» (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної часини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областях, а також в районі діяльності сніголавинної станції «Плай» сніголавинний сезон оголошується вiдкритим», – повідомили у ДСНС.

За даними синоптиків, 3 січня пануватиме переважно суха погода з температурою вдень 1-5 градусів тепла.