Помер британський письменник Джон Ле Карре

Джон ле Карре, британський письменник, найбільш відомий своїми шпигунськими романами часів Холодної війни, помер у віці 89 років у госпіталі в Корнуеллі, на південному заході Великобританії. Як повідомили його рідні, причиною смерті стала пневмонія.

За свою шістдесятирічну кар’єру письменника колишній офіцер британської розвідки, справжнє ім’я якого було Девід Корнуелл, написав 25 романів і один мемуар, продавши близько 60 мільйонів книг по всьому світу. Деякі з його книг були адаптовані для кіно і телебачення.

Серед найвідоміших книг Ле Карре, який майстерно володів англійською, – «Шпигун, що прийшов з холоду», «Маленька барабанщиця», «Ідеальний шпигун». Його перші три романи були написані ще в 1964 році, коли він був агентом.

Після падіння Берлінської стіни Ле Карре відійшов від теми шпигунства і зацікавився написанням творів про торговців зброєю, російських гангстерів, фінансистів.