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12 вересня 2020, Київ 12:32
Новини | Події

Падіння легкомоторного літака на Сумщині – пілот загинув

Напередодні також на Житомирщині впав дельтаплан, який здійснював обробку поля з соняшником, пілот загинув

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в суботу на Сумщині сталося падіння легкомоторного літака – пілот загинув.

«12 вересня о 08:10 до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що в полі поблизу с. Дяківка, Буринського району, сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 «Бекас». Пілот загинув», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що обставини надзвичайної події з’ясовують правоохоронці.

11 вересня на Житомирщині впав дельтаплан, який здійснював обробку поля з соняшником, пілот також загинув.

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