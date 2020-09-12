Падіння легкомоторного літака на Сумщині – пілот загинув

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в суботу на Сумщині сталося падіння легкомоторного літака – пілот загинув.

«12 вересня о 08:10 до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що в полі поблизу с. Дяківка, Буринського району, сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 «Бекас». Пілот загинув», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що обставини надзвичайної події з’ясовують правоохоронці.

11 вересня на Житомирщині впав дельтаплан, який здійснював обробку поля з соняшником, пілот також загинув.