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13 Серпень 2019, Київ 14:00
Новини | Суспільство

Бронзовий пам’ятник Леніну, демонтований у Жовтих Водах, виставили на продаж

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода мер Жовтих Вод Володимир Абрамов, наразі мерія готує судовий позов, щоб скасувати продаж (фото ілюстративне)

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На Дніпропетровщині виставили на продаж пам’ятник Леніну, демонтований у Жовтих Водах 2014 року. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Жовтоводській міськраді.

Пам’ятник був виготовлений з литої бронзи і важить шість тонн.

За даними мерії, продавцем виступає відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, який наклав арешт на майно комунального підприємства «ВЖРЕО».

Проте міська влада заявляє, що це майно належить місту, а не комунальному підприємству, й виставлення його на продаж незаконне.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода мер Жовтих Вод Володимир Абрамов, наразі мерія готує судовий позов, щоб скасувати продаж.

«Зараз ми з’ясовуємо, на які кошти був встановлений цей пам’ятник у 60-ті роки минулого століття. Швидше за все, це були ті гроші, які йшли на будівництво міста, державні кошти, адже скульптура була встановлена на центральній площі міста. У відділі примусового виконання рішень на мої листи мені відповіли, що для того, аби виключити це майно з опису арештованого майна, ми маємо подати відповідний позов до суду. Зараз ми його готуємо і до кінця тижня плануємо підготувати. По-друге, ця скульптура не може бути продана як металобрухт і за ціною металобрухту, адже вона має культурно-історичну цінність», – сказав Володимир Абрамов.

За його даними, у лютому 2014 року під час всеукраїнського «ленінопаду» пам’ятник Леніну в Жовтих Водах був демонтований, згідно з рішенням міської ради. Депутати міськради також вирішили передати об’єкт на зберігання КП «ВЖРЕО» Жовтоводської міськради.

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Інформація про запланований продаж пам’ятника 28 серпня оприлюднена на одному з інтернет-аукціонів.

За цими даними, скульптуру мають продати як металобрухт, початкова вартість – 385 875 гривень.

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