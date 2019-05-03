Литва заборонила в’їзд російському співаку Григорію Лепсу

Російський співак Григорій Лепс внесений у Литві до списку небажаних осіб, йому заборонений в’їзд до країни, повідомляє литовське видання Delfi.

Раніше Лепсу вже був заборонений в’їзд до Великої Британії і США (там він у 2013 році був внесений до «чорного списку» міністерства фінансів США за підозрою в зв’язках зі злочинним угрупуванням «Братский круг»). Також Лепсу відмовлено у в’їзді в Ізраїль. В останні роки співака також не пускають в Україну – за підтримку анексії Криму та проросійських бойовиків на Донбасі.

До Литви Лепсу заборонений в'їзд на підставі «закону Магнітського». Цей закон, ухвалений спочатку в США, а потім і в інших країнах, названий за прізвищем померлого в російському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Документ передбачає санкції щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Росії: їм заборонено в'їзд до країн, де діє закон, а їхні активи за кордоном заморожуються.

«Те, що інкримінується йому в США, є достатньою причиною внесення і в наші списки», – пояснив заборону на в’їзд Лепса до Литви віце-міністр закордонних справ країни Дарюс Скусявічюс.

Востаннє співак виступав у Литві наприкінці березня.

Посольство Росії у Вільнюсі заявило, що стежить за ситуацією з забороною Лепсу на в’їзд до Литви і назвало привід для заборони «надуманим».