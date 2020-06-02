На складах Держрезерву не дорахувалися зерна на понад 800 мільйонів гривень – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за фактом привласнення майна Держрезерву відкрили кримінальне провадження після того, як перевірка встановила нестачу зерна на суму понад 800 мільйонів гривень.

«На складах територіальної структури Держрезерву у Тернопільській області аудиторська перевірка виявила нестачу зерна на суму понад 800 мільйонів гривень. Для даної кількості зерна знадобилися б майже 2700 вагонів. Сума збитків – більш ніж 800 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні МВС.

Згідно з повідомленням, кримінальне провадження відкрили за статтею про «привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

«Так звану «подушку безпеки» 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали», – цитує пресслужба МВС радника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола.

Він зазначив, що «ці так звані «миші» мають імена, посади та повинні відповісти за свої дії».

Михайло Апостол повідомив, що на одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч тонн, на третьому — 112 тисяч тонн.

Інших деталей щодо заявленого факту розкрадань і ймовірних підозрюваних у МВС не озвучили.

Державне агентство резерву України (Держрезерв) формує, розміщує, зберігає та поновлює запаси матеріальних і сировинних ресурсів країни.