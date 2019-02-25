У Дніпрі відкрили перший пам'ятник Лесі Українці

У Дніпрі встановили перший пам’ятник українській письменниці й громадській діячці Лесі Українці. Урочисте відкриття відбулося на території школи №129 житлового масиву «Придніпровський» й було приурочене до дня народження поетеси.

За словами організаторів, цей бюст – одна з кращих робіт відомого скульптора з Тернополя Дмитра Малярчука. Унікальність роботи в тому, що Леся Українка показана в незвичному, «неканонічному» образі.

Пам’ятник зроблений зі спеціального «антивандального» сплаву, хоча ззовні нагадує бронзу. Це, переконані творці, вбереже його від пошкоджень.

Як розповіла директорка школи №129 Наталія Ширяєва, бюст встановлений з ініціативи самих жителів району на кошти з бюджету Самарського районної ради та меценатів.

«Це підтримують всі – і школярі, і їхні батьки, і вчительська спільнота. Коли одного ранку ми прийшли до школи, а нас зустріла Леся Українка, – це був справді чудовий ранок», – зазначила керівниця закладу.

Як зауважив голова Самарської райради Юрій Федько, встановлення бюсту обійшлось в понад 50 тисяч гривень.

«2016-2017 року ми встановили пам’ятник Тарасові Шевченко в повний зріст. Це єдиний за роки незалежності України такий пам’ятник на території країни. Сьогодні встановили пам’ятник Леся Українці – людині з залізним характером, яка в тендітному тілі через все своє життя пронесла любов до України», – сказав Юрій Федько.

У школі №129 хочуть, щоб їхній заклад в подальшому зміг носити ім’я Лесі Українки.

Леся Українка (Лариса Косач) народилася в 1871 році на території теперішньої Житомирської області. Відома, зокрема, збіркою поезій «На крилах пісень» і драмою «Лісова пісня».