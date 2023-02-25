В окупованому Севастополі відзначили день народження Лесі Українки

До пам’ятника українській поетесі та письменниці Лесі Українці у Балаклаві (житловий масив на півдні Севастополя) 25 лютого принесли квіти, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«До постаменту письменниці принесли жовті та сині квіти. Так виявили повагу та любов до української культури та творчості Лесі Українки. У місцевій церкві традиційно замовили заупокійну службу», – повідомляє кореспондент.

Члени Українського національно-культурного товариства Севастополя (УНКОС) щороку 25 лютого покладають квіти до пам’яятника Лесі Українці у прибережній зоні Балаклави. Раніше біля пам’ятника також влаштовували читання українських поезій.

У 2021 році окупаційна влада міста під приводом контролю коронавірусних обмежень виставила біля пам’ятника поліцейський пост.

Леся Українка майже три роки із своїх сорока двох років життя провела у Криму. Вона присвятила півострову цикли віршів «Кримські спогади» та «Кримські відгуки».

У Балаклаві пам’ятник Лесі Українці розташований на центральній площі біля набережної. Встановили його у 2004 році, автор – севастополець Олександр Суханов. Для створення пам’ятника скульптору надали грант 200 тисяч гривень. Суханов зобразив Українку у тому віці, коли вона відвідувала Балаклаву – 36 років. На постаменті – напис «Леся Українка» та зображення ліри.

Біля входу до Балаклавської бухти збереглася будівля дачі акторки Соколової, в якій 1907 року жила Леся Українка. Письменниця приїхала тоді «на виноградний сезон» за порадою лікаря. У 2010 році історичну будівлю відреставрували з ініціативи та за фінансової підтримки української влади.