До 150-річчя Лесі Українки відбудеться прем’єра опери «LE» від Влада Троїцького

25 лютого до 150-річчя від дня народження поетеси Лесі Українки режисер Влад Троїцький та формація Nova Opera представлять прем’єру «Re:post-опери LE».

Оперу презентують у межах масштабного мистецького проєкту «Леся Українка: 150 імен» в центральному атріумі Українського дому.

Режисер опери Влад Троїцький розповів Радіо Свобода, що прочитав багато текстів письменниці, її листів, матеріали про родину, щоб зрозуміти, ким була насправді Леся Українка.

«Захотілося загалом дослідити, хто це така, що це за магічне створіння. І коло, яке її оточувало, яке насправді заснувало ідею України. Це Микола Лисенко, Леся Українка, її мати Олена Пчілка, Михайло Драгоманов, Іван Франко – це ж ті люди, які придумали таку культуру, що це майбутня держава. Вони мріяли, здавалось би, про неможливе, але ми вже 30 років в незалежній країні», – сказав Влад Троїцький.

«Re:post-опері LE» поезію та переклади Лесі Українки обрамлено сучасною музикою у поєднанні з live-електронікою та архівними записами голосу поетеси. У виставі звучать українська, англійська та німецька мови. Серед виконавців можна почути вже відомих артистів формації Nova Opera. Це Мар’яна Головко, Анна Кірш, Андрій Кошман, Олексій Кабанов та інші. Музику до опери LE створили Сергій Вілка, Андрій Мерхель та Яна Шлябанська. На запитання артистам, що вони б хотіли донести до глядача, зізнаються, що бажають заохотити глядача ознайомитись із творчістю Лесі Українки глибше.

Олексій Кабанов, який грає в опері «LE» грає на кобзі, ситарі та лірі, каже: «Вистава передає те бачення не із підручника радянського, а в такому більш правдивому контексті. Леся Українка – це такий місток український, який через літературу доводить свої думки».

Прем’єра опери відбудеться у центральному атріумі Українського дому 25 лютого. Дійство доповнить світлове шоу та відеопроєкція, що розгортатиметься на 360 градусів на всіх рівнях атріуму. Онлайн-трансляцію можна подивитись на UA: Культура.