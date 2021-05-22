Футбол: Левандовський забив на останній хвилині і побив майже 50-річний рекорд Мюллера

Нападник німецької «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовський забив на останній хвилині матчу з «Аугсбургом» в заключному турі чемпіонату Німеччини з футболу та побив майже 50-річний рекорд німецького футболіста Герда Мюллера.

У сезоні 1971-1972 років Мюллер забив 40 голів у чемпіонаті. Сьогоднішній гол Левандовського став 41-м у цьому сезоні.

«Баварія» в дев’яте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу. З нового сезону мюнхенський клуб тренуватиме теперішній тренер «РБ Лейпциг», 33-річний Юліан Нагельсманн.