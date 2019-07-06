У Лондоні відбувається найчисленніший гей-парад

У Лондоні проводять щорічний гей-парад, який нині став найбільшим в історії за кількістю учасників. Хода почалася на Портленд-плейс і дійшла до будівлі парламенту.

Мер Лондона Садік Хан у заяві привітав його учасників, повідомляє «Бі-Бі-Сі».

В цьому році ЛГБТ-активісти і співчуваючі відзначають півстолітній ювілей найважливішої для них події – «Стоунволлського бунту» в Нью-Йорку. У ніч на 28 червня 1969 року поліція мала намір провести рейд у барі «Стоунволл-інн», відомому як місце збору геїв, що на ті часи було звичайною практикою. Цій спробі завадив силовий опір ліберально налаштованих мешканців богемного кварталу Грінвіч-вілледж. Акції протесту тривали кілька днів.

На згадку про «Стоунволльський бунт» гей-паради в усьому світі зазвичай проводяться наприкінці червня-початку липня. Два роки тому британські гей-активісти святкували іншу важливу річницю – 50-річчя декриміналізації гомосексуалізму в Англії і Вельсі.

Мер Лондона Садік Хан вважає, що в боротьбі за рівноправ’я «досягнуто величезного прогресу, але заспокоюватися зарано». Скажімо, у травні цього року лесбійська пара була побита в лондонському нічному автобусі групою молодих людей. У цьому році до заходу вперше офіційно приєдналася англійська футбольна асоціація.