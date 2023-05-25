Японія підняла в небо винищувачі після виявлення «розвідувальних» літаків РФ біля свого узбережжя

Японія підняла в небо винищувачі після того, як російські «розвідувальні» літаки були виявлені біля її узбережжя вздовж Тихого океану та Японського моря, повідомляє AFP з посиланням на Об’єднаний штаб країни.
Один російський літак рухався з півночі Японії вниз уздовж частини її західного узбережжя, а інший пройшов подібним маршрутом уздовж протилежного узбережжя та повернувся тим же шляхом, йдеться в заяві штабу.
«У відповідь винищувачі ВПС та інших підрозділів були підняті», – додали в ньому.
Російська сторона наразі це повідомлення не коментувала.
Подібні інциденти неодноразово ставалися з країнами ЄС.
Напочатку травня стало відомо про перехоплення російським винищувачем Су-35 польського прикордонного літака L410 Turbolet над Чорним морем, який у співпраці з румунськими службами виконував планові патрульні місії під егідою Frontex у міжнародному повітряному просторі.
Інцидент стався за 60 км на схід від повітряного простору Румунії. Влада Польщі назвала це «спланованою провокацією». Міністерство оборони Румунії назвало дії російського пілота «абсолютно неприйнятними».
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