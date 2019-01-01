Кім Чен Ин дорікнув США в односторонньому підході до роззброєння

Пхеньян готовий продовжити процес ядерного роззброєння Корейського півострова, проте політика США може змусити його шукати для цього «інший шлях», заявив у новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин. Він уточнив, що потреба в новому шляху виникне, якщо Сполучені Штати не перестануть вимагати від Північної Кореї односторонніх дій.

Кім Чен Ин вказав, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у будь-який час. Крім того, північнокорейський лідер закликав Південну Корею припинити спільні військові навчання з !зовнішніми силами» і продовжити багатосторонні переговори з питань миру на Корейському півострові.

Вашингтон поки не коментував заяву Кім Чен Ина. У Сеулі вітали виступ лідера КНДР. На думку південнокорейської влади, сказане Кім Чен Ином свідчить про зацікавленість Пхеньяна в розвитку відносин з США і Південною Кореєю.

Вашингтон наполягає на повному ядерному роззброєнні Північної Кореї. У США вважають, що тільки після цього можна розглянути скасування численних санкцій проти КНДР.