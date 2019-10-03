Ліга Європи: «Олександрія» та «Гент» зіграли внічию

У другому турі групового етапу Ліги Європи «Олександрія» на своєму полі зіграла внічию з бельгійським «Гентом» – 1:1.

Гол на 6-й хвилині забив гравець «Гента» Лоран Депуатр. На 60-й хвилині рахунок зрівняв Артем Сітало.

У першому турі «Олександрія» поступилася 1:3 «Вольфсбургу» в Німеччині, а «Гент» у першому турі на своєму полі здолав французький «Сент-Етьєн» – 3:2.

Ще одна українська команда в Лізі Європи київське «Динамо» у ці хвилини грає в Швейцарії з аутсайдером місцевого чемпіонату – командою «Лугано».

У першому турі Ліги Європи динамівці вдома мінімально здолали шведський «Мальме» (1:0), а швейцарці з таким же рахунком програли в Данії «Копенгагену».