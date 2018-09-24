На Сумщині лікар вимагав 140 тисяч гривень хабара від учасника конфлікту на Донбасі – СБУ

Голова однієї з міських лікарсько-кваліфікаційних комісій Сумської області вимагав 140 тисяч гривень хабара від учасника української воєнної Операції об’єднаних сил, повідомив прес-центр Служби безпеки України.

«У таку суму зловмисник оцінив сприяння у проходженні лікарської комісії та не створення перешкод для отримання групи інвалідності, на яку мав законне право. Правоохоронці затримали лікаря в робочому кабінеті під час отримання чергової частини хабара в розмірі 56 тисяч гривень», – заявили в СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що провадження відкрите за статтею «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Лікареві може загрожувати від п’яти до десяти років позбавлення волі.