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25 Вересень 2018, Київ 00:16
Новини | Корупція

На Сумщині лікар вимагав 140 тисяч гривень хабара від учасника конфлікту на Донбасі – СБУ

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Голова однієї з міських лікарсько-кваліфікаційних комісій Сумської області вимагав 140 тисяч гривень хабара від учасника української воєнної Операції об’єднаних сил, повідомив прес-центр Служби безпеки України.

«У таку суму зловмисник оцінив сприяння у проходженні лікарської комісії та не створення перешкод для отримання групи інвалідності, на яку мав законне право. Правоохоронці затримали лікаря в робочому кабінеті під час отримання чергової частини хабара в розмірі 56 тисяч гривень», – заявили в СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що провадження відкрите за статтею «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Лікареві може загрожувати від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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